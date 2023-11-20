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Минфин и ЦБ проведут пилот цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин и ЦБ проведут пилот цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов в следующем году.
Минфин и ЦБ проведут пилот цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов
  • Gettyimages.ru
  • © Valeriya

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал, выступая в Совете Федерации.

По его словам, он обсуждал данный вопрос с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной на прошлой неделе.

«И договорились о том, что начиная со следующего года проведём пилот по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль», — сказал он.

В сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.

Директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что российский Центробанк уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчётов в цифровом рубле.

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