Минфин и ЦБ проведут пилот цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов
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Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал, выступая в Совете Федерации.
По его словам, он обсуждал данный вопрос с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной на прошлой неделе.
«И договорились о том, что начиная со следующего года проведём пилот по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль», — сказал он.
В сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.
Директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что российский Центробанк уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчётов в цифровом рубле.