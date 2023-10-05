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ЦБ России прорабатывает с дружественными странами расчёты в цифровом рубле

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Директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что российский Центробанк уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчётов в цифровом рубле.
ЦБ России прорабатывает с дружественными странами расчёты в цифровом рубле
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом она заявила, выступая с лекцией о цифровом рубле для студентов МГУ.

«Мы прорабатываем с точки зрения организационных, правовых и прочих вопросов возможность международного сотрудничества», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, российский ЦБ ведёт работу с регуляторами дружественных стран, которые проявляют интерес к взаимодействию по вопросу российского финансового инструмента.

Ранее в России стартовало пилотное тестирование цифрового рубля. Первый этап тестирования проходит с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков.

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