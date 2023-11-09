ЦБ в 2024 году протестирует оплату цифровым рублём по динамическому QR-коду

ЦБ России в 2024 году протестирует оплату цифровым рублём с помощью динамического QR-кода.

Об этом заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

«Банки ожидают увидеть ещё операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год», — цитирует её РИА Новости.

В сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.

Директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что российский Центробанк уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчётов в цифровом рубле.