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В Кировской области представили проект бюджета на 2024—2026 годы

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В Кировской области на пленарном заседании регионального заксобрания был рассмотрен проект бюджета на 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов.
В Кировской области представили проект бюджета на 2024—2026 годы
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщает progorod43.

Министр финансов региона Лариса Маковеева в ходе своего выступления перед депутатами отметила, что в 2023 году собственные доходы областного бюджета впервые превысят 50 млрд рублей (51,1 млрд рублей).

По её словам, на 2024 год собственные доходы также сохранят положительную динамику: по предварительным прогнозам, они увеличатся до 56 млрд рублей.

При этом поступления из федерального бюджета запланированы в размере 36 млрд рублей.

Расходы областного бюджета составят 93,4 млрд рублей. Бюджет сохранит социальную направленность — почти 60% общего объёма расходов направят на социальную сферу, добавила Маковеева.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что расходы на социальную сферу в 2024 году увеличат в регионе на 20 млрд рублей — до 263 млрд.

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