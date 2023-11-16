В Кировской области представили проект бюджета на 2024—2026 годы
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Об этом сообщает progorod43.
Министр финансов региона Лариса Маковеева в ходе своего выступления перед депутатами отметила, что в 2023 году собственные доходы областного бюджета впервые превысят 50 млрд рублей (51,1 млрд рублей).
По её словам, на 2024 год собственные доходы также сохранят положительную динамику: по предварительным прогнозам, они увеличатся до 56 млрд рублей.
При этом поступления из федерального бюджета запланированы в размере 36 млрд рублей.
Расходы областного бюджета составят 93,4 млрд рублей. Бюджет сохранит социальную направленность — почти 60% общего объёма расходов направят на социальную сферу, добавила Маковеева.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что расходы на социальную сферу в 2024 году увеличат в регионе на 20 млрд рублей — до 263 млрд.