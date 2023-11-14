В Свердловской области увеличат финансирование соцсферы в 2024 году

В Свердловской области расходы на социальную сферу в 2024 году увеличат на 20 млрд рублей — до 263 млрд. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в ходе выступления перед депутатами заксобрания региона.

«Главным считаю ориентированность на решение вопросов соцразвития. Финансирование соцсферы увеличено почти на 20 млрд рублей — до 263 млрд. Это более 60% расходов областного бюджета», — цитирует Куйвашева URA.RU.

В 2024 году доходы областного бюджета составят 408 млрд рублей, а расходы — 423 млрд рублей, сказано в проекте бюджета.

Первое чтение документа прошло 14 ноября.

Ранее, по сообщениям сайта kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сформирован бюджет столицы на период с 2024 по 2026 год. По его словам, 50% средств будет, как и ранее, направлено на социальные мероприятия, в том числе на поддержку горожан, образование и медицину.