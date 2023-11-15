Азербайджан, Казахстан и Узбекистан запустят экспорт зелёной энергии в Европу
- AP
Об этом говорится на сайте Министерства энергетики Казахстана.
«Казахстан, Азербайджан и Узбекистан договорились о подготовке технического задания и совместного предприятия по экспорту зелёной энергетики», — говорится в сообщении.
Проект предполагает экспорт электроэнергии центральноазиатских стран в Европу через Азербайджан.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен дорожить отношениями с Азербайджаном, если Брюссель хочет быть независимым от российских энергопоставок