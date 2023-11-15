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Азербайджан, Казахстан и Узбекистан запустят экспорт зелёной энергии в Европу

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Азербайджан, Казахстан и Узбекистан намерены создать проект, предполагающий экспорт зелёной энергии в страны Европы.
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан запустят экспорт зелёной энергии в Европу
  • AP

Об этом говорится на сайте Министерства энергетики Казахстана.

«Казахстан, Азербайджан и Узбекистан договорились о подготовке технического задания и совместного предприятия по экспорту зелёной энергетики», — говорится в сообщении.

Проект предполагает экспорт электроэнергии центральноазиатских стран в Европу через Азербайджан.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен дорожить отношениями с Азербайджаном, если Брюссель хочет быть независимым от российских энергопоставок

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