Азербайджан, Казахстан и Узбекистан запустят экспорт зелёной энергии в Европу

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан намерены создать проект, предполагающий экспорт зелёной энергии в страны Европы.

Об этом говорится на сайте Министерства энергетики Казахстана.

«Казахстан, Азербайджан и Узбекистан договорились о подготовке технического задания и совместного предприятия по экспорту зелёной энергетики», — говорится в сообщении.

Проект предполагает экспорт электроэнергии центральноазиатских стран в Европу через Азербайджан.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен дорожить отношениями с Азербайджаном, если Брюссель хочет быть независимым от российских энергопоставок