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Орбан посоветовал Евросоюзу дорожить отношениями с Азербайджаном

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Евросоюз должен дорожить отношениями с Азербайджаном, если Брюссель хочет быть независимым от российских энергопоставок, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан посоветовал Евросоюзу дорожить отношениями с Азербайджаном
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит Anadolu.

«Азербайджан является ключевой страной, без Азербайджана мы не сможем быть энергетически независимы», — сказал Орбан.

Без поставок газа из Азербайджана ЕС не сможет снизить свою зависимость от российского ископаемого топлива.

5 октября депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Европейскому союзу ввести санкции против Азербайджана.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также не исключил мер против Азербайджана при ухудшении ситуации в Карабахе.

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