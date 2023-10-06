Орбан посоветовал Евросоюзу дорожить отношениями с Азербайджаном
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Его слова приводит Anadolu.
«Азербайджан является ключевой страной, без Азербайджана мы не сможем быть энергетически независимы», — сказал Орбан.
Без поставок газа из Азербайджана ЕС не сможет снизить свою зависимость от российского ископаемого топлива.
5 октября депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Европейскому союзу ввести санкции против Азербайджана.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также не исключил мер против Азербайджана при ухудшении ситуации в Карабахе.