Аналитик: заявления еврочиновников о сокращении закупок российского газа — враньё

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что страны Европы, вопреки заявлениям, продолжают получать российский газ.

Специалист отметил, что провозглашают об отказе или о стремлении отказа от российского газа политики, а торгуют им — коммерческие компании.

«Если есть прямой запрет и угроза чуть ли не уголовного преследования, тогда никто этого не нарушает. Но по газу таких запретов нет. Не запрещено покупать у России газ. Хочешь газопроводом бери, а хочешь — СПГ», — рассказал Юшков.

Он добавил, что европейские компании с удовольствием покупают российский газ.

«Даже те, кто формально отказался переходить на рублёвую схему расчёта, они берут такие же объёмы у посредников. Характерный пример — Болгария. Они у «Газпрома» напрямую по старому контракту не покупают, но наш газ приходит по турецкому потоку, турецкие трейдеры его покупают и продают болгарам. В Молдавии точно так же продают российский газ через посредников. Вот таким образом газ идёт», — пояснил собеседник RT.

По его словам, заявления еврочиновников в Брюсселе о сокращении закупок российского газа — откровенное враньё.

«Они вынуждены были сократить, потому что газа стало меньше приходить из-за транспортных проблем. И это не результат, который был достигнут по их воле. Они просто хотят сделать вид, что они так и хотели, но на самом деле это не так», — заключил Юшков.

Ранее Алексей Миллер заявил, что российский газ продолжает поступать в те страны, которые провозгласили отказ от его потребления.