МИД: Венгрия изучает возможность закупки газа в Венесуэле

Венгрия изучает возможности закупки в Венесуэле сжиженного природного газа (СПГ), сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы хотели бы воспользоваться тем фактом, что Венесуэла сейчас открывается для энергетического сотрудничества. Мы изучаем возможности покупки у нее сжиженного природного газа», — приводит ТАСС слова Сийярто на пресс-конференции в Каракасе.

Он отметил, что также начались переговоры о применении в Венесуэле венгерских технологий нефтедобычи.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, если в него войдут российские нефть, газ и атом.