МИД: Венгрия изучает возможность закупки газа в Венесуэле
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«Мы хотели бы воспользоваться тем фактом, что Венесуэла сейчас открывается для энергетического сотрудничества. Мы изучаем возможности покупки у нее сжиженного природного газа», — приводит ТАСС слова Сийярто на пресс-конференции в Каракасе.
Он отметил, что также начались переговоры о применении в Венесуэле венгерских технологий нефтедобычи.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, если в него войдут российские нефть, газ и атом.