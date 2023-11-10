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МИД: Венгрия изучает возможность закупки газа в Венесуэле

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Венгрия изучает возможности закупки в Венесуэле сжиженного природного газа (СПГ), сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
МИД: Венгрия изучает возможность закупки газа в Венесуэле
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Мы хотели бы воспользоваться тем фактом, что Венесуэла сейчас открывается для энергетического сотрудничества. Мы изучаем возможности покупки у нее сжиженного природного газа», — приводит ТАСС слова Сийярто на пресс-конференции в Каракасе.

Он отметил, что также начались переговоры о применении в Венесуэле венгерских технологий нефтедобычи.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, если в него войдут российские нефть, газ и атом.

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