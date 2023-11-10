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В ЦБ России спрогнозировали снижение темпов роста розничного кредитования

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В Центробанке России спрогнозировали снижение темпов роста розничного кредитования.
В ЦБ России спрогнозировали снижение темпов роста розничного кредитования
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится в материалах финансового регулятора.

«Темпы роста розничного кредитования, по прогнозу Банка России, будут снижаться до конца 2023 года и в 2024 году на фоне ужесточения денежно-кредитных условий и возросшей склонности к сбережениям населения», — отмечает регулятор.

Вместе с этим отмечается, что темпы роста корпоративного кредитования замедлятся в 2024 году.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала поддержать законодательное регулирование рассрочки по аналогии с потребкредитами.

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