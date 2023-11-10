В ЦБ России спрогнозировали снижение темпов роста розничного кредитования
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Об этом говорится в материалах финансового регулятора.
«Темпы роста розничного кредитования, по прогнозу Банка России, будут снижаться до конца 2023 года и в 2024 году на фоне ужесточения денежно-кредитных условий и возросшей склонности к сбережениям населения», — отмечает регулятор.
Вместе с этим отмечается, что темпы роста корпоративного кредитования замедлятся в 2024 году.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала поддержать законодательное регулирование рассрочки по аналогии с потребкредитами.