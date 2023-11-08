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Набиуллина призвала поддержать регулирование рассрочки по примеру потребкредитов

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала поддержать законодательное регулирование рассрочки по аналогии с потребкредитами.
Набиуллина призвала поддержать регулирование рассрочки по примеру потребкредитов
  • РИА Новости

«Магазины предлагают людям товары в рассрочку, но по сути дела это кредит, но он не попадает под регулирование, так как потребительский кредит, то есть человек ничем не защищён, в том числе объёмы неустоек, пени и так далее», — пояснила она в ходе совещания президента России с членами правительства.

По словам Набиуллиной, рассрочка — полезный и технологичный продукт, но важно защитить человека, который берёт рассрочку таким же образом, как и того, кто берёт классический кредит.

«На наш взгляд, нужны законодательные нормы, и я бы попросила поддержать и эти инициативы, которые направлены на дальнейшую защиту граждан», — сказала она.

Ранее директор «Кредитного союза» Светлана Горячева заявила, что в магазинах под видом рассрочки оформляют кредиты, но на сумму меньшую, чем стоимость товаров.

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