Bloomberg: «новая бизнес-элита» пришла на место западных компаний в России
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«Появилась новая когорта российской бизнес-элиты, которая извлекла выгоду из вакуума, образовавшегося после внезапного ухода международных компаний», — говорится в статье агентства.
Как утверждается, эти предприниматели, воспользовавшись моментом, «скупили активы по сниженным ценам».
Аналитики агентства AK&M, например, отметили, что в 2022 году и в первой половине 2023-го зарубежные компании продали бизнес в России на сумму свыше $21 млрд.
Как отмечал президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени», из-за введённых западными странами санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка мир не рухнул.
По его словам, отечественный бизнес активно осваивает ниши на внутреннем рынке, которые освободились после ухода некоторых западных брендов.