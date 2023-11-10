Bloomberg: «новая бизнес-элита» пришла на место западных компаний в России

Новые группы «бизнес-элиты» появились в России, пишет американское агентство Bloomberg, утверждая, что «когорта» предпринимателей пришла на место международных компаний после начала спецоперации на Украине.

«Появилась новая когорта российской бизнес-элиты, которая извлекла выгоду из вакуума, образовавшегося после внезапного ухода международных компаний», — говорится в статье агентства.

Как утверждается, эти предприниматели, воспользовавшись моментом, «скупили активы по сниженным ценам».

Аналитики агентства AK&M, например, отметили, что в 2022 году и в первой половине 2023-го зарубежные компании продали бизнес в России на сумму свыше $21 млрд.

Как отмечал президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени», из-за введённых западными странами санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка мир не рухнул.

По его словам, отечественный бизнес активно осваивает ниши на внутреннем рынке, которые освободились после ухода некоторых западных брендов.