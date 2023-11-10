Завод Москвы по производству электрооборудования нарастил выпуск продукции вдвое
Об этом информирует НСН.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что такие устройства предприятия используют для автоматического предупреждения пожаров, вызванных дуговым пробоем в неисправной электропроводке, — приборы мгновенно обесточивают здание.
Министр уточнил, что выпускающий приборы завод «Эколайт» занимает площадь более 2000 кв. м, пишет сайт kp.ru.
Такое оборудование по постановлению федерального правительства с 2024 года обязаны применять при проектировании социально значимых сооружений.
Ранее сообщалось, что на московском предприятии «Спецкабель» изобрели сигнальный кабель повышенной безопасности для мест массового скопления людей.