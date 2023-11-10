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Завод Москвы по производству электрооборудования нарастил выпуск продукции вдвое

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Московское предприятие, производящее устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП), на 105% увеличило объёмы выпуска продукции по итогам девяти месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Об этом информирует НСН.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что такие устройства предприятия используют для автоматического предупреждения пожаров, вызванных дуговым пробоем в неисправной электропроводке, — приборы мгновенно обесточивают здание.

Министр уточнил, что выпускающий приборы завод «Эколайт» занимает площадь более 2000 кв. м, пишет сайт kp.ru.

Такое оборудование по постановлению федерального правительства с 2024 года обязаны применять при проектировании социально значимых сооружений.

Ранее сообщалось, что на московском предприятии «Спецкабель» изобрели сигнальный кабель повышенной безопасности для мест массового скопления людей.

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