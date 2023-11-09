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В России могут ввести ограничения на ввоз ряда непродовольственных товаров

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Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что в России могут ввести ограничения на ввоз ряда непродовольственных товаров.
В России могут ввести ограничения на ввоз ряда непродовольственных товаров
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания Российского винодельческого форума.

«По непродовольственным товарам, где 28 млрд (рублей. — RT) оборот, 20 млрд (рублей. — RT) — это импортная продукция. Чтобы эти 20 млрд (рублей. — RT) оставались у нас, мы говорим, что необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию — от бытовой химии до продукции лёгкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся», — цитирует его ТАСС.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина выразила мнение, что российские предприятия, обеспечивающие технологический суверенитет страны, должны быть особо поддержаны государством.

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