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Тюменская область нарастила объёмы производства продуктов питания

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В Тюменской области по итогам января — сентября 2023 года на 14,4% в сопоставимых ценах увеличилось производство пищевых продуктов и на 4,2% — напитков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тюменская область нарастила объёмы производства продуктов питания
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата и на информационный центр регионального правительства.

За девять месяцев текущего года рост производства молока составил 18,1%, кисломолочных продуктов — 15,7%, мясных полуфабрикатов — 10,6%, макаронных изделий — 2,7%, кондитерских изделий — 1,9%, минеральной и питьевой воды — 6,8%.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московский производитель десертов из шоколада без содержания сахара расширил продуктовую линейку.

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