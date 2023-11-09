Тюменская область нарастила объёмы производства продуктов питания

В Тюменской области по итогам января — сентября 2023 года на 14,4% в сопоставимых ценах увеличилось производство пищевых продуктов и на 4,2% — напитков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом информирует «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата и на информационный центр регионального правительства.

За девять месяцев текущего года рост производства молока составил 18,1%, кисломолочных продуктов — 15,7%, мясных полуфабрикатов — 10,6%, макаронных изделий — 2,7%, кондитерских изделий — 1,9%, минеральной и питьевой воды — 6,8%.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московский производитель десертов из шоколада без содержания сахара расширил продуктовую линейку.