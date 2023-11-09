Тюменская область нарастила объёмы производства продуктов питания
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Об этом информирует «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата и на информационный центр регионального правительства.
За девять месяцев текущего года рост производства молока составил 18,1%, кисломолочных продуктов — 15,7%, мясных полуфабрикатов — 10,6%, макаронных изделий — 2,7%, кондитерских изделий — 1,9%, минеральной и питьевой воды — 6,8%.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что московский производитель десертов из шоколада без содержания сахара расширил продуктовую линейку.