В Москве шоколадная фабрика будет выпускать плитки весом 1 кг

Московский производитель десертов из шоколада без содержания сахара расширил продуктовую линейку.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что компания «Полезный шоколад», выпускающая продукцию под брендом bob, начала производство килограммовых плиток полезного шоколада без добавления сахара, молока и трансжиров.

В основе каждой плитки — натуральное какао-масло, орехи и ягоды, в том числе кешью-молоко. Белый рафинированный сахар в продукции полностью заменили натуральными подсластителями. Также в продукции не содержится лактоза, уточнили в компании.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы вырос на 40% по итогам семи месяцев текущего года по сравнению с таким же периодом 2022-го.