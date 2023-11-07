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Греф: фундаментальный курс составляет 85—90 рублей за доллар

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил о тенденции к небольшому укреплению российской валюты.
Греф: фундаментальный курс составляет 85—90 рублей за доллар
  • РИА Новости

«Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85—90 рублей... В целом мы прогнозируем до конца года стабильную ситуацию... тенденция скорее к небольшому укреплению, чем к ослаблению», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов отметил стабилизацию рубля на фоне принятых мер.

11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России сроком на полгода для стабилизации курса вводится обязательная продажа валютной выручки экспортёров.

Для этого в отдельные российские компании будут введены представители Росфинмониторинга.

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