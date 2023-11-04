Силуанов отметил стабилизацию рубля на фоне принятых мер

На настоящий момент курс рубля стабилизировался и будет находиться на текущих параметрах, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности влияют на курс валюты, передаёт ТАСС.

«То, что сейчас сложилось: экспортёры товары свои поставляют на внешние рынки, а выручку оттуда не всю сюда приводят. И это как раз влияет на соотношение курса к иностранным валютам», — заявил Силуанов.

Министр подчеркнул, что принятые российскими властями меры по укреплению курса рубля успешно сработали.

11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России сроком на полгода для стабилизации курса вводится обязательная продажа валютной выручки экспортёров.

Для этого в отдельные российские компании будут введены представители Росфинмониторинга.