Силуанов отметил стабилизацию рубля на фоне принятых мер
- РИА Новости
По его словам, бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности влияют на курс валюты, передаёт ТАСС.
«То, что сейчас сложилось: экспортёры товары свои поставляют на внешние рынки, а выручку оттуда не всю сюда приводят. И это как раз влияет на соотношение курса к иностранным валютам», — заявил Силуанов.
Министр подчеркнул, что принятые российскими властями меры по укреплению курса рубля успешно сработали.
11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России сроком на полгода для стабилизации курса вводится обязательная продажа валютной выручки экспортёров.
Для этого в отдельные российские компании будут введены представители Росфинмониторинга.