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Новак: Россия продлит сокращение поставок нефти до конца 2023 года

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия приняла решение о продлении сокращения поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца текущего года.
Новак: Россия продлит сокращение поставок нефти до конца 2023 года
  • РИА Новости

«Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года», — сообщил Новак.

Он рассказал, что в следующем месяце будет проведён анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти.

«Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года», — отметил Новак.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT спрогнозировал рост цен на нефть.

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