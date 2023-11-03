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Аналитик Шнейдерман спрогнозировал рост мировых цен на нефть

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Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT спрогнозировал рост цен на нефть.
Аналитик Шнейдерман спрогнозировал рост мировых цен на нефть
  • Gettyimages.ru
  • © zhengzaishuru

«В частности, стоимость чёрного золота может превысить психологическую отметку в $100 за баррель уже в ноябре. Конкретно, когда это произойдёт, можно будет сказать точнее по факту продолжающихся событий на Ближнем Востоке. Для стран — экспортёров нефти рост цен, конечно же, увеличит поступления в бюджет, и это позитивно скажется на экономике этих стран», — считает аналитик.

Ранее в статье The New York Times написали, что мировая экономика лишится $2 трлн в случае ещё большей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Главный экономист подразделения крупнейшей консалтинговой компании EY-Parthenon Грегори Дако сообщил, что худшим сценарием при эскалации палестино-израильского конфликта станет умеренная рецессия.

По его словам, тогда цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель.

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