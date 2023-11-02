RT в Telegram
Подпишись

NYT: потери мировой экономики составят $2 трлн при эскалации на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Мировая экономика лишится $2 трлн в случае ещё большей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, говорится в статье The New York Times.

Главный экономист подразделения крупнейшей консалтинговой компании EY-Parthenon Грегори Дако сообщил, что худшим сценарием при эскалации палестино-израильского конфликта станет умеренная рецессия.

По его словам, тогда цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель.

«Глобальные экономические последствия такого сценария весьма серьёзны», — сказал Дако.

Ранее в США заявили, что не усматривают глобальных последствий обострения конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить