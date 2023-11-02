NYT: потери мировой экономики составят $2 трлн при эскалации на Ближнем Востоке

Мировая экономика лишится $2 трлн в случае ещё большей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, говорится в статье The New York Times.

Главный экономист подразделения крупнейшей консалтинговой компании EY-Parthenon Грегори Дако сообщил, что худшим сценарием при эскалации палестино-израильского конфликта станет умеренная рецессия.

По его словам, тогда цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель.

«Глобальные экономические последствия такого сценария весьма серьёзны», — сказал Дако.

Ранее в США заявили, что не усматривают глобальных последствий обострения конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики.