В Гильдии риелторов России прокомментировали планы ЦБ по изменениям в ипотечном кредитовании
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт заявил, что одна из главных целей — снизить риски банков при выдаче ипотеки.
«Банк не занимается квартирами, он занимается деньгами. Если он начнёт получать квартиры, то куда он их будет девать в том случае, если цены на квартиры будут снижаться? <...> У него будет дырка в бюджете», — пояснил Апрелев.
Он отметил, что реализация недвижимости требует дополнительного вложения денег.
Ранее сообщалось, что Банк России намерен попросить получить полномочия на установление количественных ограничений на выдачу ипотеки по аналогии с потребкредитами.