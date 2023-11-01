В Гильдии риелторов России прокомментировали планы ЦБ по изменениям в ипотечном кредитовании

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал сообщение о планах Банка России по изменениям в ипотечном кредитовании.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт заявил, что одна из главных целей — снизить риски банков при выдаче ипотеки.

«Банк не занимается квартирами, он занимается деньгами. Если он начнёт получать квартиры, то куда он их будет девать в том случае, если цены на квартиры будут снижаться? <...> У него будет дырка в бюджете», — пояснил Апрелев.

Он отметил, что реализация недвижимости требует дополнительного вложения денег.

Ранее сообщалось, что Банк России намерен попросить получить полномочия на установление количественных ограничений на выдачу ипотеки по аналогии с потребкредитами.