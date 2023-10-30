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ЦБ хочет получить право вводить количественные ограничения в сегменте ипотеки

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Банк России намерен попросить получить полномочия на установление количественных ограничений на выдачу ипотеки по аналогии с потребкредитами.
ЦБ хочет получить право вводить количественные ограничения в сегменте ипотеки
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится в проекте финансового регулятора основных направлений развития финрынка России на 2024 год и период 2025—2026 годов.

«В целях ограничения системных рисков в ипотечном кредитовании Банк России подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения в ипотеке», — говорится в документе.

Отмечается, что в настоящий момент у ЦБ есть право устанавливать количественные ограничения на выдачу ссуд по потребительским кредитам и микрозаймам. При этом таких полномочий на установление ограничений в области ипотеки у Центробанка нет.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что льготную ипотеку нужно сворачивать по истечении действия программы.

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