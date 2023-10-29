Посол: запрет ввоза рыбной продукции Норвегии поможет производителям России
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«Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке», — цитирует РИА Новости Теймураза Рамишвили.
По его словам, это также позволит создать задел для увеличения экспорта рыбной продукции в дружественные страны.
В июле правительство России ввело специальные экономические меры в отношении некоторых товаров из недружественных стран. В частности, ограничения коснулись ввоза в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов.