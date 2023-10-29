Посол: запрет ввоза рыбной продукции Норвегии поможет производителям России

Запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять освободившиеся ниши на рынке, заявил посол России в Осло Теймураз Рамишвили.

«Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке», — цитирует РИА Новости Теймураза Рамишвили.

По его словам, это также позволит создать задел для увеличения экспорта рыбной продукции в дружественные страны.

В июле правительство России ввело специальные экономические меры в отношении некоторых товаров из недружественных стран. В частности, ограничения коснулись ввоза в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов.