Российские производители АПК смогут компенсировать до 50% затрат на экспорт в ряд стран

Производители продукции агропромышленного комплекса (АПК) в России смогут компенсировать до 50% затрат на транспортировку сельхозпродукции в наименее развитые государства.

Об этом рассказал вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) Алексей Солодов во время сессии «Государственная поддержка экспортёров в 2023 году и планы на 2024 год», состоявшейся в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

«Одно из нововведений в господдержке экспортёров в 2024 году — увеличение ставки компенсации затрат на транспортировку продукции АПК с 25 до 50%», — отметил он.

Солодов уточнил, что данная инициатива будет касаться экспортёров, отправляющих производимую ими продукцию в наименее развитые государства, в том числе в ряд стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Он также отметил, что программы, которые реализует РЭЦ, направлены на поддержку отечественных компаний на всём экспортном пути: от НИОКР по разработке новой продукции и участия в выставках за рубежом для поиска клиентов до получения льготного финансирования, а также компенсации затрат на транспортировку продукции.

Ранее сообщалось, что на международном форуме «Сделано в России», который проходит 19—20 октября в Москве, ожидаются представители малого, среднего и крупного бизнеса, главы международных компаний, иностранные делегации, руководители министерств и ведомств.