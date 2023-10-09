Форум «Сделано в России» пройдёт 19 — 20 октября в Москве

Международный форум «Сделано в России» состоится 19 — 20 октября в Москве. Ожидаются представители малого, среднего и крупного бизнеса, главы международных компаний, иностранные делегации, руководители министерств и ведомств.

Программа включает бизнес-встречи, дискуссии, мастер-классы, нетворкинг, подписание международных соглашений.

Свои экспортные продукты представят 186 компаний в девяти тематических кластерах, среди которых «Промышленность», «Экология», «Умный город», «IT», «Медицина», «Строительство», «Техника АПК», «Образование», «Товары потребления».

«Центральная тема форума «Сделано в России» в этом году — точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности. Мы подведём итоги работы в условиях новой реальности, обсудим новую логистику и практические решения по выходу на рынки приоритетных стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также меры государственной поддержки отечественных производителей», — заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Финальный день регистрации на форум — 10 октября.