РЭЦ расширил перечень торговых площадок и стран, в которых действуют российские магазины

Российский экспортный центр (РЭЦ) в 2023 году расширил перечень электронных торговых площадок и стран, в которых действуют российские национальные магазины.

Об этом заявил директор по международным партнёрским программам РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Мурзенок в ходе сессии «Да кому это там надо?» Почему российские маркетплейсы, крупный бизнес и МСП выходят на экспорт через онлайн», прошедшей в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

«В 2023 году РЭЦ существенно расширил перечень маркетплейсов и стран, на которых действуют национальные магазины, до 24 магазинов на 14 площадках, а также усилил программу их продвижения в том числе через интеграцию спортивной и культурной повесток под национальным брендом «Сделано в России», — сказал он.

По его словам, в сотрудничестве с Минспортом России и Минвостокразвития была запущена первая масштабная акция продвижения «Российские товары — для чемпионов», идея которой заключается в том, чтобы за счёт интересного контента про Россию и её спортивные достижения привлекать внимание и трафик на российские товары.

Он отметил, что теперь компании, которые воспользовались услугой на платформе «Мой экспорт» по размещению в национальных магазинах, не только апробируют востребованность своего товара на выбранном рынке, но и получают реальную маркетинговую поддержку за рубежом, в том числе со стороны соцсетей и блогеров.

Отмечается, что это направлено на формирование у конечных потребителей положительного образа российских товаров и России в целом.

Ранее глава Российского экспортного центра Вероника Никишина заявила, что российская продукция несырьевого и неэнергетического сегмента имеет большой потенциал сбыта на крупнейших рынках дружественных стран. При этом, по её словам, для успешного экспорта необходимо развитие инфраструктуры внешней торговли.