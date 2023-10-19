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Глава РЭЦ Никишина: для успешного экспорта нужна развитая торговая инфраструктура

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Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина заявила, что российская продукция несырьевого и неэнергетического сегмента имеет большой потенциал сбыта на крупнейших рынках дружественных стран. При этом, по её словам, для успешного экспорта необходимо развитие инфраструктуры внешней торговли.
Глава РЭЦ Никишина: для успешного экспорта нужна развитая торговая инфраструктура
  • РИА Новости

Об этом она заявила в ходе сессии «Новая география экспорта. Вызовы и возможности» в рамках форума «Сделано в России».

«Чтобы иметь возможность сбывать продукцию, экспортёрам часто нужна своя инфраструктура внешней торговли, в прошлом году мы с этим в полный рост столкнулись. Это вызов», — сказала она.

Никишина отметила, что в перспективных странах, на которые планируется выходить, зачастую для входа на рынок необходимо строить транспортные, складские и распределительные мощности, а также обеспечивать финансовое обслуживание, в том числе страхование и платежи.

Глава РЭЦ добавила, что выстраивание длительных деловых отношений с партнёрами из дружественных стран предполагает обеспечение использования товаров российского экспорта сервисными и финансовыми услугами, обучением, совместными проектами в смежных сферах, зачастую промышленной локализации, расширения инфраструктуры на местах — торгово-сервисной, логистической и финансовой.

В сессии также участвовали первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. замминистра экономического развития России Владимир Ильичев, замминистра транспорта Валентин Иванов, министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, заместитель генерального директора АО «Группа «Синара» Антон Зубихин, исполнительный вице-президент Dubai Industrial City — Tecom Group Сауд Осман Абу Аль-Шавареб и другие.

Ранее сообщалось, что на международном форуме «Сделано в России», который проходит 19—20 октября в Москве, ожидаются представители малого, среднего и крупного бизнеса, главы международных компаний, иностранные делегации, руководители министерств и ведомств.

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