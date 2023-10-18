Аналитик назвал нарушением введение Болгарией акциза на транзит газа из России

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал в беседе с RT введение Болгарией акциза на транзит газа из России.

По мнению Кулагина, подобное решение Болгарии можно назвать политическим. Кроме того, как подчеркнул аналитик, наиболее интересен вопрос реакции Еврокомиссии на это.

«Нам говорили о том, что строится европейский рынок, озвучивались его правила, и тут одна из стран вдруг принимает решение, которое не только нарушает нормы ВТО, но и все правила европейского энергорынка. Фактически она (Болгария. — RT) необоснованно блокирует поставки по определённым направлениям. Тут даже попытка нанести удар не по «Газпрому», а по импортёрам, по сути, покупатели газа должны заплатить Болгарии за этот транзит, за поставки. Они (Еврокомиссия. — RT) должны сказать: либо они согласны (с решением Болгарии. — RT) и тогда как-то обосновать, если нет, то какие меры ЕС намерен принимать, чтобы ситуацию привести в нормальное правовое русло», — заключил собеседник RT.

Ранее сербский лидер Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит газа из России, заявил, что на рынке энергоносителей Европы происходят «странные вещи».

13 октября глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия считает неприемлемыми планы Болгарии поднять плату за транзит российского газа.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что дополнительная такса в размере 20 левов (около €10) за 1 МВт·ч на транзит российского газа через территорию страны поможет реальной конкуренции на газовом рынке.