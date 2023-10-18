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ЦБ: дизайн обновлённой банкноты в 1000 рублей будет доработан

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Банк России доработает дизайн обновлённой банкноты в 1 тыс. рублей.
ЦБ: дизайн обновлённой банкноты в 1000 рублей будет доработан
  • РИА Новости

Об этом сообщил регулятор.

«Банк России доработает дизайн обновлённой банкноты в 1000 рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты.

Ранее сообщалось, что Центробанк представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.

Тысячерублёвая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, в то время как пятитысячная — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

В АО «Гознак» рассказали RT о существенной переработке защитного комплекса новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей.

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