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В Гознаке рассказали о переработке защитного комплекса новых банкнот

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Ксения Калинкина
В АО «Гознак» рассказали RT о существенной переработке защитного комплекса новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей.
В Гознаке рассказали о переработке защитного комплекса новых банкнот
  • РИА Новости

По сравнению с банкнотами предыдущего поколения, отметили в Гознаке, в обновлённых версиях был существенно переработан защитный комплекс. Теперь он содержит наиболее высокотехнологичные и надёжные признаки, которые легко проверить без спецоборудования и при этом крайне трудно, если вообще возможно, подделать.

В первую очередь речь идёт о новой уникальной защитной нити, которая присутствует на обеих банкнотах. 

Она содержит три защитных признака в одном. Первый — это эффект объёма, которым обладает повторяющееся изображение знака рубля. Второй признак — «эффект переключения»: при изменении угла обзора происходит полная смена изображения на нити. Наконец, нить содержит скрытое цветное изображение — под определённым углом появляется повторяющийся цветной символ рубля на радужном фоне. 

Также на банкноте размещены два оптически-переменных защитных элемента.

Специалистами Гознака был модернизирован, пожалуй, и самый проверяемый сегодня защитный признак — водяной знак. На презентованных банкнотах применены комбинированные водяные знаки.

На банкноте номиналом 1000 рублей водяной знак исполнен в виде изображения Никольской башни Нижегородского кремля, в котором, помимо номинала банкноты, филигранью выделен пешеходный мост. На банкноте 5000 рублей — коллаж зданий Екатеринбурга, в котором благодаря всё той же филиграни выделяется как номинал банкноты, так и изображение Дома связи (Главпочтамта).

Вместе с комплексом публичных защитных признаков банкнот, которые можно проверить без специального оборудования, в банкнотах 1000 и 5000 рублей нового образца был серьёзно модернизирован комплекс машиночитаемых средств защиты.

Так, на новых банкнотах присутствуют разработанные Гознаком машиночитаемые элементы, технологию изготовления которых в настоящее время с тем же уровнем качества не способен повторить ни один производитель в мире.

Ранее сообщалось, что Центробанк представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.

Уточнялось, что тысячерублёвая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, в то время как пятитысячная — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

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