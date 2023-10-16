Аналитик объяснил решение ввести в обращение новые купюры 1000 и 5000 рублей

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Центробанк представил новые купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

Как пояснил Антонов, новый дизайн должен соответствовать современным требованиям и тенденциям.

Кроме того, по его словам, решение связано с потребностью сделать банкноты более защищёнными от подделок, поскольку развитие технологий требует внедрения новых защитных элементов.

Также аналитик отметил желание увековечить культурное наследие регионов России на новых банкнотах.

«Новый комплекс защиты, включающий современные технологии, такие как голографические элементы, невидимые защитные волокна, скрытые изображения, позволит существенно сократить число подделок банкнот и повысить защищённость денежного обращения. Само по себе обновление дизайна банкнот не приведёт к разгону инфляции. Инфляция зависит от денежно-кредитной политики государства и макроэкономических факторов», — напомнил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Центробанк представил новые купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

Уточняется, что тысячерублёвая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, в то время как пятитысячная — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.