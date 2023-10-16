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Банк России представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

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Центробанк представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.
Банк России представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
  • © Банк России

«Банк России 16 октября 2023 года вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей», — сказано в заявлении регулятора на официальном сайте ЦБ.

Уточняется, что тысячерублёвая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, в то время как пятитысячная — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

5 сентября в Центробанке рассказали об особенностях новой сторублёвой купюры, посвящённой Москве и Центральному федеральному округу.

В конце сентября заместитель председателя Центробанка России Сергей Белов сообщал, что финансовый регулятор планирует презентовать банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей в октябре.

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