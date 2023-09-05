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В ЦБ раскрыли особенности новой сторублёвой купюры

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В Центробанке рассказали об особенностях новой сторублёвой купюры, посвящённой Москве и Центральному федеральному округу.
В ЦБ раскрыли особенности новой сторублёвой купюры
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

На лицевой стороне банкноты изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, где художники зашифровали год выхода в обращение: часы показывают 20 часов 22 минуты, сообщает Life.ru.

На обратной стороне купюры — Ржевский мемориал Советскому Солдату на фоне панорамы музея-заповедника «Куликово поле».

Банкнота более устойчива к загрязнению, имеет рельефные метки для слабовидящих людей, а также содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где можно ознакомиться с информацией о её художественном оформлении и признаках подлинности.

Ранее начальник отдела экспертизы денежных знаков главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук развеял мифы о новых купюрах номиналом в пять и десять рублей.

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