В ЦБ рассказали, что новые купюры в пять и десять рублей будут усилены специальным покрытием
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что несмотря на то, что купюры ничем не будут отличаться от банкнот образцов 1997 и 1998 годов, они будут изготовлены заново.
«То есть банкноты образца 1997 года не лежали до текущего момента напечатанные», — уточнил специалист.
Также Оксенчук отметил, что новые купюры будут намного прочнее, чем двадцать лет назад.
«Купюры, которые вновь изготовлены для использования, усилены специальным лаковым покрытием, позволяющим увеличить срок их использования», — сказал эксперт.
Также купюры будут принимать в магазинах.
«Банкноты вернули для использования в расчётах потому, что металлические деньги в последние годы оседают в карманах у людей, в копилках и не возвращаются в оборот. А в расчётах необходима точность, которую обеспечивают именно мелкие номиналы», — заключил Оксенчук.
Ранее финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс заявила, что решение Центрального банка (ЦБ) выпустить новые банкноты позволит сократить издержки на печать и обновление денежной массы.