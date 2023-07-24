В ЦБ рассказали, что новые купюры в пять и десять рублей будут усилены специальным покрытием

Начальник отдела экспертизы денежных знаков главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук развеял основные мифы о новых купюрах в размере пяти и десяти рублей.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что несмотря на то, что купюры ничем не будут отличаться от банкнот образцов 1997 и 1998 годов, они будут изготовлены заново.

«То есть банкноты образца 1997 года не лежали до текущего момента напечатанные», — уточнил специалист.

Также Оксенчук отметил, что новые купюры будут намного прочнее, чем двадцать лет назад.

«Купюры, которые вновь изготовлены для использования, усилены специальным лаковым покрытием, позволяющим увеличить срок их использования», — сказал эксперт.

Также купюры будут принимать в магазинах.

«Банкноты вернули для использования в расчётах потому, что металлические деньги в последние годы оседают в карманах у людей, в копилках и не возвращаются в оборот. А в расчётах необходима точность, которую обеспечивают именно мелкие номиналы», — заключил Оксенчук.

Ранее финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс заявила, что решение Центрального банка (ЦБ) выпустить новые банкноты позволит сократить издержки на печать и обновление денежной массы.