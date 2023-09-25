Центробанк России планирует презентовать банкноты 1000 и 5000 рублей в октябре

Заместитель председателя Центробанка России Сергей Белов заявил, что финансовый регулятор планирует презентовать банкноты 1000 и 5000 рублей в октябре.

Как он рассказал «Известиям», «Гознак» уже активно их печатает. По цвету данные банкноты не будут отличаться от действующих.

«Основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли своё отражение на банкнотах. Также могу сказать, что банкноты в 1000 и 5000 рублей сохранят свою цветовую палитру», — отметил Белов.

Он добавил, что также был разработан концептуальный дизайн обновлённой 500-рублевой купюры. Выпуск этой банкноты планируется в следующем году, в ближайшее же время соответствующий вариант 500 рублей вынесут на рассмотрение совета директоров.

Ранее начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук развеял мифы о новых купюрах номиналом в пять и десять рублей.