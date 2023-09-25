Узнать больше

Центробанк России планирует презентовать банкноты 1000 и 5000 рублей в октябре

Короткая ссылка
Заместитель председателя Центробанка России Сергей Белов заявил, что финансовый регулятор планирует презентовать банкноты 1000 и 5000 рублей в октябре.
Центробанк России планирует презентовать банкноты 1000 и 5000 рублей в октябре
  • РИА Новости

Как он рассказал «Известиям», «Гознак» уже активно их печатает. По цвету данные банкноты не будут отличаться от действующих. 

«Основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли своё отражение на банкнотах. Также могу сказать, что банкноты в 1000 и 5000 рублей сохранят свою цветовую палитру», — отметил Белов.

Он добавил, что также был разработан концептуальный дизайн обновлённой 500-рублевой купюры. Выпуск этой банкноты планируется в следующем году, в ближайшее же время соответствующий вариант 500 рублей вынесут на рассмотрение совета директоров.

Ранее начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук развеял мифы о новых купюрах номиналом в пять и десять рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить