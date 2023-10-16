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Зампред ЦБ России Белов: выпуск купюры в 10 тысяч рублей не планируется

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В России в настоящее время не планируется изменение банкнотного и монетного ряда, а выпуск купюры номиналом 10 тыс. рублей не предусмотрен.
Зампред ЦБ России Белов: выпуск купюры в 10 тысяч рублей не планируется
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сказал зампред Банка России Сергей Белов, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Белова, во время анализа банкнотного ряда в ЦБ смотрят на экономическую ситуацию в России и различные показатели.

«Могу сказать, что в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения до 2025 года» выпуск 10-тысячной банкноты не предусмотрен», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил об отсутствии планов по изменению монетного ряда.

Ранее сообщалось, что Центробанк представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.

Тысячерублёвая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, в то время как пятитысячная — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

В АО «Гознак» рассказали RT о существенной переработке защитного комплекса новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей.

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