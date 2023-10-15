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Comtrade: Латвия вытеснила Италию из топ-3 крупнейших поставщиков вина в Россию

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Латвия вытеснила Италию из топ-3 поставщиков вина в Россию по итогам января — августа 2023 года.
Comtrade: Латвия вытеснила Италию из топ-3 крупнейших поставщиков вина в Россию
  • AP

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade национальных статслужб.

Как отмечается в материале, всего за восемь месяцев текущего года в Россию ввезли вина более чем на $485 млн, причём на одну только Литву пришлось более четверти данной суммы. 

Таким образом, по сравнению с 2022 годом страна нарастила экспорт в Россию на 20,6%.

При этом Латвия нарастила свой экспорт на 18,5% — до $79,5 млн, в то время как Италия — до $72,7 млн.

Ранее исполнительный директор Fort Александр Липилин сообщил, что недорогое вино из Италии, Испании и Франции вскоре исчезнет из России.

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