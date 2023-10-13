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Аналитик Бахтин спрогнозировал рост цен на нефть до $90 за баррель

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин допустил, что котировки нефти марки Brent продолжат рост в районе $90 за баррель.
Аналитик Бахтин спрогнозировал рост цен на нефть до $90 за баррель
  • Gettyimages.ru

Такая динамика может быть связана с набирающим ход арабо-израильским конфликтом, поделился эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

«Да и фундаментально, если исходить из опубликованных на днях отчётов Организации стран-экспортёров нефти и Международного энергетического агентства, в IV квартале на мировом рынке ожидается дефицит и снижение запасов. Значит, ждать обвала цен на топливо не приходится», — отметил Бахтин.

Акции нефтегазового сектора продолжат быть бенефициаром слабости курса рубля, который вряд ли сильно укрепится к доллару в ближайшем будущем, добавил инвестиционный стратег.

Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT дал прогноз по рынку нефти на предстоящую неделю.

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