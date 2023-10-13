Аналитик Антонов спрогнозировал укрепление рубля в ближайшей перспективе

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT дал прогноз по курсам валют на предстоящую неделю.

По словам специалиста, подписанный президентом России указ об обязательной продаже валютной выручки для 43 крупнейших российских экспортёров «оказал положительное влияние на рубль по отношению к иностранным валютам».

«На Мосбирже курс доллара составляет 97,59 рубля, евро — 102,92 рубля, юаня — 13,35 рубля», — уточнил Антонов.

В ближайшей перспективе такие меры поддержки, по его мнению, «помогут укрепить рубль за счёт увеличения предложения валюты».

Однако для долгосрочной стабилизации, как отметил собеседник RT, «необходимо решать системные проблемы экономики».

«Если волатильность на рынке остаётся низкой, то ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне от 95 до 98,50 рубля, евро — от 102 до 105 рублей, юаня — от 13,10 до 13,55 рубля», — заключил он.

Ранее аналитики рассказали о факторах, влияющих на изменения курса доллара.