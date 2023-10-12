Россия и Республика Сербская обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа

Вице-премьер России Александр Новак провёл встречу с премьер-министром Республики Сербской Радованом Вишковичем, в ходе которой обсудили заключение долгосрочного контракта по поставкам российского газа.

Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

«Стороны обсуждают заключение долгосрочного контракта по поставкам российского газа в республику и рост его объёмов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Новак и Вишкович затронули вопросы сотрудничества России и Республики Сербской в нефтяной и энергетических сферах, а также условия работы НПЗ «Броды».

Кроме того, Новак обсудил с министром энергетики Азербайджана Парвизом Огтай оглы Шахбазовым возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверса российской нефти.