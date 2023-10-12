Россия и Республика Сербская обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа
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Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.
«Стороны обсуждают заключение долгосрочного контракта по поставкам российского газа в республику и рост его объёмов», — говорится в сообщении.
Кроме того, Новак и Вишкович затронули вопросы сотрудничества России и Республики Сербской в нефтяной и энергетических сферах, а также условия работы НПЗ «Броды».
Кроме того, Новак обсудил с министром энергетики Азербайджана Парвизом Огтай оглы Шахбазовым возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверса российской нефти.