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Новак обсудил возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку

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Вице-премьер России Александр Новак обсудил с министром энергетики Азербайджана Парвизом Огтай оглы Шахбазовым возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверса российской нефти.
Новак обсудил возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском кабмине.

«В повестке переговоров — возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверсных поставок российской нефти в Азербайджан», — говорится в заявлении.

Также обсуждались перспективы в выстраивании технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что Россия ведёт переговоры с Тегераном и Баку о возможности экспорта 300 МВт электроэнергии через Азербайджан в Армению и далее в Иран.

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