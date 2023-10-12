Новак обсудил возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском кабмине.
«В повестке переговоров — возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверсных поставок российской нефти в Азербайджан», — говорится в заявлении.
Также обсуждались перспективы в выстраивании технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения.
Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что Россия ведёт переговоры с Тегераном и Баку о возможности экспорта 300 МВт электроэнергии через Азербайджан в Армению и далее в Иран.