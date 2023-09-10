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Шульгинов: Россия обсуждает с Тегераном и Баку экспорт 300 МВт электроэнергии

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Россия ведёт переговоры с Тегераном и Баку о возможности экспорта 300 МВт электроэнергии через Азербайджан в Армению и далее в Иран.
Шульгинов: Россия обсуждает с Тегераном и Баку экспорт 300 МВт электроэнергии
  • РИА Новости

Об этом сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр энергетики России Николай Шульгинов.

«Сейчас мы рассматриваем просто возможность поставки электроэнергии через территорию Азербайджана в Армению, из неё — в Иран и, возможно, далее в другие страны», — сказал он.

Отмечается, что на первом этапе с Тегераном и Баку Москва договаривается использовать существующую инфраструктуру.

Шульгинов уточнил, что речь идёт об энергопоставках в объёме 300 МВт.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler писало, что импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордных значений за десятилетие.

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