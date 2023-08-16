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Bloomberg: импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордных объёмов

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Импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордных значений за десятилетие.
Bloomberg: импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордных объёмов
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

«Согласно данным аналитической компании Kpler, китайский импорт иранской нефти, находящейся под санкциями, находится на самом высоком уровне по крайней мере за последние десять лет», — говорится в материале.

Уточняется, что причиной этого является привлекательность цены на нефть.

«Согласно оценке Kpler, в этом месяце крупнейший в мире импортёр нефти будет получать около 1,5 млн баррелей сырой нефти в день из Ирана», — добавило агентство.

Ранее Главное таможенное управление КНР сообщало, что в январе — июне Россия лидировала по поставкам нефти в Китай.

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