Узнать больше

Новак: в Европе дефицит газа, предприятия переплачивают за него

Короткая ссылка
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в Европе наблюдается дефицит газа.
Новак: в Европе дефицит газа, предприятия переплачивают за него
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Он напомнил, что Европа отказалась от российского газа и таким образом лишилась надёжного поставщика.

«В Европе дефицит газа. Это выражается в том, что очень большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ, и в результате замедляются темпы экономического роста», — объяснил Новак.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что порой удивляется происходящему в сфере экономики в Европе.

Он напомнил о попытках стран ЕС отказаться от российских энергоносителей, в результате чего европейская экономика находится на околонулевой отметке.

Президент также отметил, что Украина ежемесячно получает $4—5 млрд от Запада за транзит российского газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить