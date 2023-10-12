Новак: в Европе дефицит газа, предприятия переплачивают за него

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в Европе наблюдается дефицит газа.

Он напомнил, что Европа отказалась от российского газа и таким образом лишилась надёжного поставщика.

«В Европе дефицит газа. Это выражается в том, что очень большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ, и в результате замедляются темпы экономического роста», — объяснил Новак.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что порой удивляется происходящему в сфере экономики в Европе.

Он напомнил о попытках стран ЕС отказаться от российских энергоносителей, в результате чего европейская экономика находится на околонулевой отметке.

Президент также отметил, что Украина ежемесячно получает $4—5 млрд от Запада за транзит российского газа.