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Путин: Украина ежемесячно получает $4—5 млрд от Запада за транзит газа из России

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Украина ежемесячно получает $4—5 млрд от Запада за транзит российского газа, сообщил российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.
Путин: Украина ежемесячно получает $4—5 млрд от Запада за транзит газа из России
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает, транзит идёт, наш газ в Европе получают. Украина взяла — закрыла второй маршрут. Но послушайте, она же деньги получает из Европы, ежемесячно $4—5 млрд, ну частично из США, но в значительной степени из Европы», — сказал глава государства.

Он отметил, что когда российский газ заходит на территорию Украины, он «растекается» по газопроводам внутри этой страны — такая система была построена ещё в советское время.

То, что происходит с этим газом дальше, видно только по «бумажкам», согласно которым он якобы целиком идёт транзитом в страны Европы.

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