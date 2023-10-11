Путин: украинцы пользуются российским газом, идущим в Европу

Когда российский газ заходит на территорию Украины, он «растекается» по газопроводам внутри этой страны — такая система была построена ещё в советское время. То, что происходит с этим газом дальше, видно только по «бумажкам», согласно которым он якобы целиком идёт транзитом в страны Европы, рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Потом они там бумажки соответствующим образом составляют и определённый баланс с западной границы Украины, из хранилищ, с собственной добычи подаётся туда дальше, но всё равно это же наш газ. Наш. Да и украинцы частично наверняка им пользуются, нашими объёмами, без нашего объёма там невозможно ничего придумать, по реверсу, ещё там как угодно», — сказал глава государства.

Он также заявил, что порой удивляется происходящему в сфере экономики в Европе.

Президент напомнил о попытках стран Евросоюза отказаться от российских энергоносителей, в результате чего европейская экономика находится на околонулевой отметке.