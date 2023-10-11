Путин: украинцы пользуются российским газом, идущим в Европу
«Потом они там бумажки соответствующим образом составляют и определённый баланс с западной границы Украины, из хранилищ, с собственной добычи подаётся туда дальше, но всё равно это же наш газ. Наш. Да и украинцы частично наверняка им пользуются, нашими объёмами, без нашего объёма там невозможно ничего придумать, по реверсу, ещё там как угодно», — сказал глава государства.
Он также заявил, что порой удивляется происходящему в сфере экономики в Европе.
Президент напомнил о попытках стран Евросоюза отказаться от российских энергоносителей, в результате чего европейская экономика находится на околонулевой отметке.