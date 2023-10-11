Аналитик не исключил роста цен на газ в Европе из-за инцидента с Balticconnector

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что ответ НАТО будет «решительным и единым», если подтвердится факт «намеренной атаки» на газопровод Balticconnector.

По словам специалиста, Столтенберг просто «повышает значимость НАТО».

«Газопровод не очень большой, связывает Финляндию и Прибалтику, может качать газ и в одном, и в другом направлении. Последнее время газ шёл из Финляндии в Прибалтику. Финляндия закупает открыто российский сжиженный природный газ, поэтому газ, который шёл из Финляндии в Прибалтику, вполне по этому газопроводу мог быть технически из России, в виде СПГ, поставленного в Финляндию», — объяснил Митрахович.

Аналитик считает, что это не приведёт к огромным проблемам в этом регионе, однако снизит его энергетическую безопасность и связанность, а также может, отчасти, привести к повышению цен на газ в Европе.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что ответ НАТО будет «решительным и единым», если подтвердится факт «намеренной атаки» на газопровод Balticconnector.

10 октября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение газопровода Balticconnector может быть вызвано внешним воздействием.

До этого газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки.