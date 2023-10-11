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Столтенберг пригрозил ответом в случае подтверждения атаки на Balticconnector

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ответ НАТО будет «решительным и единым», если подтвердится факт «намеренной атаки» на газопровод Balticconnector.
Столтенберг пригрозил ответом в случае подтверждения атаки на Balticconnector
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Об этом Столтенберг сказал перед началом встречи глав Минобороны стран альянса в Брюсселе.

«В случае если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение газопровода Balticconnector может быть вызвано внешним воздействием.

До этого газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки.

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