В ЦБ заявили об ухудшении стандартов ипотечного кредитования в России

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что ЦБ фиксирует ухудшение стандартов ипотечного кредитования в России.

«Риски возникают у нас в ипотеке тоже. Мы видим в ипотеке ухудшение стандартов кредитования», — цитирует Данилову РИА Новости.

Так, уточнила она, ЦБ фиксирует долю кредитов с показателем долговой нагрузки «80%+» выше, чем в необеспеченных кредитах.

Данилова добавила, что Банк России продолжит наблюдать за эффективностью тех мер, которые он предпринял в этой сфере.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.